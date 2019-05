Bordighera, prorogata la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni”

Bordighera. La mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” allestita dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri negli splendidi locali del Museo Clarence Bicknell e del Centro Nino Lamboglia per commemorare il centenario della morte del fondatore del museo, è stata prolungata in occasione della mostra “Monet. Ritorno in Riviera” in corso nella vicinissima Villa della Regina.

Oltre ai consueti orari di apertura, lunedì 9-16, martedì-giovedì 9-16, la mostra è visitabile, con partenza dal Museo Bicknell, ogni sabato dalle 13 alle 17 con visita guidata alle 15.