Bordighera. E’ morto all’ospedale di Sanremo, dove era giunto stamani, Adriano Garino, 63 anni, storico macellaio del mercato coperto: per anni, insieme alla moglie Matuzia Bordero, aveva gestito la macelleria di carne equina. Era malato da tempo.

Oltre alla moglie, lascia l’anziana madre, il figlio Mauro, la nuora Silvia e l’adorato nipotino, Giacomo.

Per anni Adriano aveva militato nella Giovane Bordighera: la prima formazione calcistica della Città delle Palme. I suoi amici ed ex colleghi calciatori oggi sono affranti.

Adriano è ricordato da tutti come una persona generosa, di grande cuore. Dietro a quell’aspetto un po’ burbero e forte, si celava un animo sensibile e buono.

I colleghi del mercato coperto di Bordighera si stringono al dolore dei familiari, che abbracciano con grande affetto.

