Bordighera. «Anche quest’anno terminiamo l’anno scolastico con il convegno sul progetto a cui lavoriamo ormai da 3 anni. I nostri controlli sul territorio continueranno soprattutto nel periodo estivo perché la nostra attenzione non può abbassare la guardia come quella delle forze dell’ordine sempre più attenti al problema di dipendenze da alcool e droghe sul territorio» – fa sapere Deborah Murante dell’Age.

«Bilancio della lunga giornata. Non possiamo essere che soddisfatti, molta attenzione da parte dei presenti. Vogliamo ringraziare tutti distintamente il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che ci ha permesso di fare questa iniziativa nel suo Comune trovando tanta collaborazione da parte di tutta l’Amministrazione, grazie veramente di cuore anche per le parole spese per noi. Il vice presidente della regione Liguria Sonia Viale che, non è voluta mancare, ha speso per noi meravigliose parole, grazie infinite. L’assessore regionale Marco Scajola che, nonostante i suoi impegni familiari, non è mancato per i saluti e per regalarci parole sentite e apprezzate infinitamente.

Il nostro presidente nazionale Rosaria D’Anna ha voluto rappresentare la nostra associazione a livello nazionale e la nostra associazione locale e il vice presidente nazionale Antonio Felice Fargnoli ha invece voluto raccontare i nostri 50 anni con una serie di slide del nostro percorso, grazie di cuore, per noi è stato un grande onore. Il consigliere nazionale nonché delegata dell’Age Vitorchiano Viterbo ci ha fatto una sorpresa partecipando al nostro convegno insieme al sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, al vice sindaco Marilena Piardi e all’assessore Antonino Fazzari, al dirigente commissariato di Ventimiglia Saverio Aricò e all’ispettore Massimiliano Croese, al Gestore Kursaal Club nonché presidente dell’Associazione SILB associazione italiana locali da ballo.

Ringrazio il service “Elca System” che hanno lavorato per noi tutto il giorno con un service d’eccellenza e la protezione civile. Non possiamo che essere soddisfatti e grati per tutto ciò: noi Associazione, la psicologa Monica Borgogno e lo psicologo venuto per noi dalla Lombardia Gabriele Gramaglia. Grazie a Carlo Ormea del club delle famiglie in trattamento, la Croce Azzurra nel nome di Giuseppe e tutti i membri del progetto perché tutti insieme siamo una squadra fantastica. Un grazie come presidente lo voglio fare a ognuno dei miei soci e nuovi che si sono iscritti ieri perché loro sono un valore aggiunto per l’Age Ventimiglia & Provincia.

Il nostro obiettivo rimane sempre l’informazione, costruire ponti fra famiglie, enti e istituzioni scolastiche per creare un rapporto sinergico finalizzato esclusivamente al benessere dei nostri ragazzi. Abbiamo rilevato che abbiamo ancora molto da lavorare sulla comunicazione e lo scambio di informazioni e sulla costruzione di rapporti con scuole e famiglie che rispondono ancora troppo poco ad eventi che danno la possibilità di conoscerci per attivare concretamente percorsi condivisi. Vista la scarsa adesione continueremo comunque la nostra sfida educativa e di prevenzione perché per educare ci vuole “Coraggio, Coscienza, Passione“. Cit. Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza “ istruzioni “, avete buttato un passerotto senza ali» – afferma.