Bordighera. Due pattuglie di polizia locale e una dei carabinieri di Bordighera sono intervenute nel pomeriggio in via Romana per porre fine a un dissidio tra un acquirente e il proprietario di un appartamento in vendita in un complesso residenziale di prestigio.

Stando a quanto si apprende, sul posto sono accorsi per primi gli agenti della municipale che hanno poi richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. A litigare sulla compravendita dell’immobile erano cittadini del nord Europa.

L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine ai dissapori.