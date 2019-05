Bordighera. Domenica scorsa l’Anglicana di Bordighera è stata gremita per l’evento Musica&Arte, organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi, in collaborazione con l’associazione musicale G.B. Pergolesi di Vallecrosia, presieduta dalla

professoressa Adriana Costa.

Tema dello spettacolo è stato il “Flauto Magico” di Mozart: musicisti, piccoli e grandi cantori si sono impegnati per affascinare i circa cento spettatori presenti. “È stata una grande soddisfazione – commenta la prof. Costa – vedere che il nostro impegno è stato apprezzato in maniera entusiastica dal pubblico e ringrazio il Lions Club Bordighera Otto Luoghi per averci dato l’opportunità di contribuire ad un importante finalità”

“I Lions intervengono in tanti campi – aggiunge la presidente del Club Mimma Espugnato – ed uno di questi è la tutela del nostro patrimonio ambientale e culturale. Il ricavato di questo evento, per il quale ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha concesso l’uso della ex chiesa, sarà interamente devoluto al restauro di mobilio del museo- biblioteca Bicknell, su indicazioni del direttore Giovanni Russo ”.