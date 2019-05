Bordighera. Termineranno questa sera, con lo spettacolo pirotecnico sul mare e l’ultima serata del festino sulla spianata del Capo (piazzale Ottoluoghi) i festeggiamenti per Sant’Ampelio, patrono di Bordighera.

Nel pomeriggio, i bordigotti della società di mutuo soccorso dei pescatori, hanno portato in spalla per le vie del centro storico la statua di Sant’Ampelio e l’urna contenente una reliquia dell’eremita. Dopo la tradizionale preghiera al santo, pronunciata dal sindaco Vittorio Ingenito, la processione scortata dai carabinieri in alta uniforme ha accompagnato statua e reliquia nuovamente in chiesa, in piazza del Popolo, dove la banda cittadina ha intonato alcuni canti in onore del patrono.

Per tutti i presenti, come ogni anno, U Risveiu Burdigotu ha offerto un rinfresco in piazza Padre Giacomo Viale.

di 41 Galleria fotografica Sant'Ampelio 2019









Questa sera termineranno anche i festeggiamenti ‘profani’, con il festino e i fuochi d’artificio.