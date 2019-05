Bordighera. Nel corso della messa serale di venerdì, nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Bordighera Alta, il parroco don Luca Salomone ha benedetto il nuovo priore e il suo vice della confraternita di San Bartolomeo degli Armeni. Enrico Biancheri ha infatti ricevuto la nomina di priore, ruolo che ‘eredita’ da Franco Zoccoli. Vice priore è invece Giancarlo Traverso.

Don Luca ha regalato alla confraternita un’antica Bibbia di sua proprietà: un volume del 1600 che verrà gelosamente custodito dagli appartenenti al sodalizio.

La Confraternita San Bartolomeo degli Armeni, avente sede in piazza del Popolo N. 1 in Bordighera, é un’associazione pubblica di fedeli eretta nel XV secolo. Ha come fini principali la santificazione dei Confratelli e delle Consorelle, l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di: vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i suoi aderenti a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un’intensa vita spirituale e un’efficace attività apostolica; promuovere iniziative per la formazione permanente dei membri in campo religioso; dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali; promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.