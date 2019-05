Bordighera, incontro pubblico sulle “Eco-Isole” a Palazzo del Parco

Bordighera. L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare all’incontro “Eco-Isole”, che avrà luogo giovedì 30 maggio, alle 17.30, presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco e in diretta Facebook su BordiEventi.

Verranno presentati caratteristiche, posizionamento e utilizzo dei nuovi strumenti che il Comune di Bordighera ha acquistato per ottimizzare lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla raccolta differenziata: gli Eco-Compattatori e le Eco-Isole. I primi, la cui funzione è ridurre in maniera sensibile il volume dell’immondizia conferita fino ad una capienza pari a 50 cassonetti standard, saranno posizionati sulla Spianata del Capo e presso la stazione ferroviaria (Piccola Velocità).

Le Eco-Isole, invece, sono strutture che, grazie alla presenza di diverse bocchette, consentiranno di raccogliere più tipologie di rifiuti diminuendo però il numero dei contenitori offerti alla vista; sono stati individuati, quale luogo per la loro installazione, la zona accanto al Mercato Coperto che già ora è dedicata allo smaltimento e l’area delle Due Strade.

Non solo: Eco-Compattatori ed Eco-Isole daranno avvio alla campagna di comunicazione che l’Amministrazione intende intraprendere per coinvolgere in misura sempre maggiore i Cittadini su temi come il rispetto per l’ambiente, il conferimento differenziato, il riciclo. “Differenziare fa sempre la differenza” è lo slogan, sintetico e d’impatto, che comparirà per la prima volta proprio su queste strutture per poi diventare il filo conduttore di altre iniziative che si svilupperanno a breve.

«Continua la nostra attività per incentivare e rendere sempre più efficace la raccolta differenziata – dichiara l’assessore Marzia Baldassarre – E’ un obiettivo importante, per raggiungere il quale è fondamentale il contributo di tutta la Cittadinanza di Bordighera, che ha già dimostrato attenzione e sensibilità. L’incontro in programma il 30 maggio servirà anche a questo, a rimarcare l’impegno che vede affiancati Amministrazione e cittadini verso un fine comune».

Nel contempo sono in corso i lavori per il posizionamento delle aree di conferimento, nate dalla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo per armonizzare al meglio i punti di raccolta con il paesaggio urbano.

La locandina: ECO-Isole – presentazione del 30.5.19

