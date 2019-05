Bordighera, il centro storico ‘rifiorisce’ con ‘Ciaraffinfiore': l’appuntamento nel primo weekend di giugno

Bordighera. Sabato 1 e domenica 2 giugno il centro storico di Bordighera ospiterà la seconda edizione di “Ciaraffinfiore”: evento organizzato dall’associazione ‘A Pria Presiuza‘, formata da commercianti e cittadini volontari che collaborano alla valorizzazione di Bordighera Alta.

Per l’occasione, i carruggi del centro storico saranno addobbati con composizione floreali. E ancora: musica, esposizioni di oggetti vintage, attività commerciali aperte e animazione per tutti.

L’invito ai visitatori è quello di scatenare la fantasia e indossare cappelli e abiti floreali: «Potete anche esagerare – dicono gli organizzatori – Con cappelli fioriti e fiori all’occhiello per gli uomini».

Il programma:

Sabato 1

dalle ore 15 e domenica 2 tutto il giorno, esposizione di oggetti vintage infiorati nei carugi

dalle ore 18 alle 20: musica tradizionale del Mediterraneo itinerante per il paese con gli Oggitani Trio

dalle ore 15

P.zza del Popolo, 11 e in Via Lunga, 34: apertura esposizione “Riproduzioni di luce” evento collaterale mostra Claude Monet

Domenica 2

mattino

apertura dell’atelier dell’artista Cesare Fenech, Via Berna,7 (vicino Porta Sottana)

alle ore 10

Visita guidata alla scoperta del centro storico a cura di Simona Gibertini, ritrovo in Piazza del Popolo.

dalle ore 17 alle ore 20 musica tradizionale itinerante con i Ponente Folk Legacy

Sabato 1 e domenica 2

Società di Mutuo Soccorso (sede dei Marinai), via Circonvallazione, 8: esposizione del diorama di Bordighera alta a cura di Fulvio De Benedetti

Oratorio di san Bartolomeo: “tesori nasconti in fiore” la Chiesetta di S. Ampelio, esposizione quadri

cantine aperte con esposizioni

Via Dritta 22 dall’ 1 al 8 giugno mostra “I fiori di Balbo”

In piazza del Popolo, 11 e in via Lunga, 34: esposizione “Riproduzioni di luce”: evento collaterale mostra Claude Monet da sabato 1 giugno al 31 agosto 2019