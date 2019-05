Bordighera, i fiori di Balbo in esposizione a “Ciaraffi in fiore”

Bordighera. I fiori di Balbo in via Dritta 22 dal 1 all’8 giugno in occasione della manifestazione “Ciaraffi in fiore” a Bordighera Alta.

I fiori sono stati uno dei soggetti preferiti di Balbo, dalla giovinezza alla vecchiaia, come se gli dessero conforto con i loro colori e le loro forme; sempre ritratti dal vero, non importa che fossero tre fiori di campo in un bicchiere o un opulento mazzo di rose, e sempre messi in posa con una cura quasi rituale, qualunque fosse poi l’approccio creativo, stilizzati con pochi tratti ad acquerello, o in pastelli minuziosi, più raramente ad olio, ma sempre pervasi dalla sua identità artistica.

Per informazioni: www.giuseppebalbo.it www.archiviobalbo.com