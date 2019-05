Bordighera, giovane motociclista si schianta contro camion in sosta. E’ grave

Bordighera. Un motociclista di 24 anni è rimasto ferito in modo serio stamani dopo essersi schiantato contro un camion in sosta, in via degli Inglesi, dove sono in corso dei lavori.

Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera. Stando alle prime informazioni avrebbe riportato un grave trauma a una gamba.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.