Bordighera, giovane della zona trovato morto nei bagni pubblici dei ‘Pennoni’

Bordighera. Un uomo di 31 anni, italiano e residente a Ventimiglia, è stato trovato morto all’interno dei bagni pubblici nella zona del depuratore di Bordighera. A fare la macabra scoperta è stato un cittadino, che ha immediatamente allertato il 112. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118, ma per l’uomo, trovato a terra esanime, non c’era più nulla da fare.

Sulle cause del decesso indagano i carabinieri. Al momento i militari hanno escluso il coinvolgimento di terzi nella morte del giovane, sul cui corpo non sono presenti segni evidenti di violenza. Resta da appurare se il trentenne sia morto per cause naturali, a seguito di un malore, o per l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Dopo l’intervento del medico legale, sul posto sono arrivati gli uomini dell’agenzia La Sant’Ampelio Onoranze funebri di Bordighera, che hanno ricomposto la salma, in attesa delle disposizioni del magistrato.