Bordighera, Giornata Mondiale dell’Ambiente: escursione a Montenero per le scuole

Bordighera. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day), il più grande evento annuale per la sensibilizzazione e la mobilitazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali (Istituita dall’Assemblea generale dell’Onu nel 1972), il 5 giugno l’Amministrazione Ingenito – Assessorato alle Politiche Ambientali – vuole sottolineare l’importanza della connessione tra le persone e la natura ed in particolar modo tra i bambini e la natura.

«La protezione dell’Ambiente è una questione di fondamentale importanza per il benessere dell’uomo, il quale fa parte di un sistema complesso, fatto di risorse e di equilibri che devono essere garantiti e salvaguardati affinché possa sopravvivere. Proteggere questo equilibrio è una responsabilità di ciascuno di noi. Riteniamo quindi che sia necessario sensibilizzare tutti i cittadini ed in particolare i nostri bambini in modo che ciascuno impari a calibrare le proprie azioni considerando tutte le possibili conseguenze che possono ricadere sull’ambiente in cui vive» – fa sapere l’amministrazione.

Il programma della giornata: COMUNE DI BORDIGHERA – Giornata Mondiale Ambiente 5.6.19 (2)