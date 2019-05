Bordighera. Una maestra della scuola elementare ‘Maria Primina’, di via Pasteur è stata contagiata da un alunno di prima elementare che aveva contratto il virus della varicella. Si tratta di due dei circa cinquanta casi di contagio che ogni anno si contano in provincia di Imperia.

Come spiegato dal dottor Marco Mela, direttore dell’Igiene Pubblica dell’Asl 1 Imperiese «Ciò è accaduto perché l’obbligo di vaccinazione per questa malattia è solo per i nati dal 2017 in poi. Quindi, i bambini un po’ più grandi possono contrarre la patologia». La legge 119/2017, infatti, ha reso obbligatori soltanto nove vaccini, per tutti i nati dal 2001 in poi. Ma in questa lista non c’è il vaccino contro la varicella, perché, come spiega sempre il dottor Mela «mentre per il morbillo o le altre malattie, ad esempio, è previsto un piano di eliminazione internazionale, altrettanto non accade con questa malattia».

«Quando ci arriva la notifica di un nuovo caso – conclude Mela – chiamiamo i familiari della persona, per offrire gratuitamente la vaccinazione, qualora non sia già avvenuta. Questo perché impiega meno tempo il vaccino a coprire la persona, solitamente tra i sette e i dieci giorni, che la malattia a comparire: tra i quattordici e i diciotto giorni».