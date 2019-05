Bordighera. Per la prima volta, dopo 62 anni ininterrotti di gestione, i coniugi Anna e Alvaro Massaccesi hanno chiuso le saracinesche del Bar Nadia. Lo storico locale all’angolo tra via Roma e via Vittorio Emanuele II ha chiuso i battenti. La sua fama, dovuta alle frequentazioni vip del periodo d’oro di Bordighera, era quella di non chiudere mai: aperto 24 ore su 24, per soddisfare le necessità dei clienti, attirati dalla simpatia dei gestori e dalla bontà dei toast diventati leggenda.

«1957 – 2019. Alvaro e Anna ringraziano». E’ il semplice messaggio lasciato dalla coppia che, proprio con il Bar Nadia, è entrata nella storia di Bordighera. Sotto una targa, donata dal Comune di Bordighera sotto l’amministrazione Bosio che nel 2009 aveva ringraziato Anna e Alvaro «da cinquant’anni insieme e al bancone del Bar Nadia, leggendario ritrovo dei bordigotti e dei turisti».

«Non l’ho mai visto chiuso». E’ il commento dei passanti questa mattina. In tanti si sono fermati a leggere il saluto dei due baristi.

Sembra che il locale, ora, verrà rilevato da una famiglia che gestisce una catena di panetterie in zona.