Bordighera, degrado via Trento. Ultimatum del sindaco Ingenito

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito ha firmato oggi un’ordinanza per eliminare pericoli e degrado costituiti dal rudere, abbandonato da anni, all’angolo tra via Vittorio Emanuele II e via Trento. La proprietaria dell’immobile, la società genovese Satra Immobiliare S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante Giovanni Battista Sardo, avranno tempo trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza per «la demolizione delle parti cadenti, lo sgombero del materiale di risulta presente e il ripristino di adeguate norme igieniche».

Tutti lavori di messa in sicurezza del compendio immobiliare dovranno inoltre «essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato con il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant’altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano».

Se il proprietario dovesse non rispettare l’ordinanza del sindaco, le opere necessarie di messa in sicurezza delle strutture, con la demolizione delle parti pericolanti, verranno effettuate dal Comune, «senza ulteriore comunicazione alla proprietà, ponendo a carico della stessa ogni spesa inerente susseguente all’intervento».

Gli uffici comunali provvederanno, invece, in caso di mancata ottemperanza, all’inoltro alla procura della Repubblica di Imperia di specifica notizia di reato per ‘inosservanza dei provvedimenti dell’autorità’, come previsto dal codice penale.

Già il 14 novembre 2018, il sindaco aveva diffidato la società ad intervenire. Nulla, però, è stato fatto: lo dimostra un nuovo sopralluogo dei tecnici comunali effettuato il 5 aprile scorso. A questo punto, Ingenito ha deciso di utilizzare uno strumento più risolutivo per mettere alle strette il privato e obbligarlo ad intervenire per la sicurezza e il decoro pubblico.