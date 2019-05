Bordighera, conto alla rovescia per il convegno “Aiuto!!! Le dipendenze”

Bordighera. Mancano poco meno di 48 ore e il 2° convegno “Aiuto!!! Le dipendenze” avrà inizio. «Dopo un anno di lavoro, monitoraggio costante dei soci sul territorio, gli incontri nelle scuole che ci riempiono sempre di entusiasmo e ci danno la forza di andare avanti e fare sempre di più per i nostri ragazzi a fare meglio, domenica sarà un’intensa e ricca giornata di testimonianze, informazioni e tante emozioni. Vorremmo in anticipo ringraziare i due Sponsor che hanno creduto a questo Convegno, la Parafarmacia FarmaPoint Ventimiglia e il Kursaal Club Bordighera.

Un ringraziamento particolare al tutto il Comune di Bordighera che non solo ci ha voluto nel loro Comune con il Convegno ma che ci ha accolto a braccia aperte, grazie di Cuore, un grazie enorme alla Protezione Civile che sarà super attenta a vigilare per noi. Avremo anche tanti ospiti d’eccezione che verranno anche per spendere poche parole per noi dell’Associazione, dalla Presidenza Nazionale, l’Assessore alla Sanità e Politiche Sociali nonché Vice Presidente della Regione Liguria la Dottoressa Sonia Viale, alll’Assessore Regionale Marco Scajola il quale negli anni è diventato anche un amico e che ha sempre ascoltato le nostre esigenze e le nostre segnalazioni . In Anticipo ringraziamo tutte le rappresentanze comunali che parteciperanno e le istituzioni e forze dell’ordine del territorio . Siiii, siamo molto emozionati come ogni qual volta sul territorio aiutiamo un ragazzo o come ogni qual volta ci confrontiamo con i ragazzi nelle aule tutte emozioni bellissime.

Ci auguriamo di poter condividerle con tanti insegnanti e soprattutto con tantissimi genitori perché se questa macchina dovrà funzionare abbiamo bisogno di ognuno di voi per l’ingranaggio. Vi aspettiamo a braccia spalancate numerosissimi.»