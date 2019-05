Bordighera, consigliere Trucchi su InRiviera: «Sindaco esponga posizione chiara dell’amministrazione»

Bordighera. Sul ‘caso’ InRiviera, dopo la dura lettera inviata dal vicesindaco Mauro Bozzarelli al sindaco Enrico Ioculano di Ventimiglia, a detta del bordigotto colpevole di non aver condiviso importanti documenti con gli altri Comuni, interviene anche il consigliere di minoranza Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Leggiamo con preoccupazione le notizie apparse su alcuni organi di informazione relative alle incomprensioni tra la nostra amministrazione comunale e la amministrazione di Ventimiglia riguardo le procedure tese ad allargare la partecipazione al Consorzio In Riviera già attualmente coinvolgente 18 Comuni e così importante per la valorizzazione del nostro territorio e delle nostre eccellenze – scrive Trucchi – Da quanto appare, sembrerebbe che si stia manifestando persino l’intenzione da parte di Bordighera di abbandonare il Consorzio. Le informazioni appaiono ancora poco certe ma sembrerebbero in atto una divisione ed un contrasto di vedute all’interno della nostra giunta cittadina».

Conclude il consigliere: «Poiché l’uscita dal Consorzio a nostro parere configurerebbe un grave danno ed una lesione degli interessi di Bordighera, riteniamo preciso dovere del Sindaco di esporre la posizione chiara e definitiva della Amministrazione. Si tratta di un gesto dovuto alla minoranza consigliare e ancor più alla cittadinanza».