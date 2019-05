Bordighera. Un prosecco di benvenuto, accompagnato da un’ottima focaccia e poi la visita, guidata, per scoprire la storia di Villa Regina Margherita, i tesori che custodisce al suo interno, e ammirare “La Vallée de Sasso effet de soleil”, dipinto da Monet a Bordighera nel 1884. Il capolavoro del padre dell’impressionismo, custodito al Museo Marmottan di Parigi, dal 30 aprile al 28 luglio eccezionalmente nella ‘Città delle Palme’ per la mostra ‘Monet, ritorno in Riviera‘.

Il tutto, allietato dal sottofondo musicale a cura di Luca DjPyse, per 15 euro. E’ questa la formula proposta dalla Dast Event tutti i lunedì, a partire dalle 19.30 entro le ore 20.

Al termine della visita, chi vorrà potrà fermarsi per gustare un delizioso aperitivo, nella splendida cornice offerta dai giardini di Villa Regina Margherita.

Presto, inoltre, verranno organizzate cene a tema in collaborazione con i più rinomati ristoratori della zona, che porteranno la loro cucina all’interno della prestigiosa location.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al 388 970 6626. La prenotazione è obbligatoria.