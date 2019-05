Bordighera, al Museo Bicknell incontro sulle comunità valdesi nel Ponente Ligure

Bordighera. Quarto appuntamento, giovedì 30 maggio, alle 16, al Museo Clarence Bicknell, del ciclo di incontri “Luoghi dello spirito e comunità straniere in Riviera”, organizzati dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione col Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e il Museo Clarence Bicknell di Bordighera.

Relatori Jonathan Terino e Gian Paolo Lanteri che interverranno sull’interessante tema della presenza della comunità religiosa dei Valdesi a Vallecrosia: il primo con I Valdesi: un’altra chiesa cristiana nel Ponente ligure e il secondo con L’Istituto Boyce di Vallecrosia.

Jonathan Terino è pastore valdese presso la comunità del Ponente Ligure, laureato in teologia alla London School of Theology con specializzazione in linguistica ed ermeneutica biblica; Gian Paolo Lanteri, ex docente di materie tecniche, ora in pensione, si è dedicato alla storia contemporanea, in particolare a quella delle minoranze religiose, soprattutto quelle del Ponente Ligure, ha da poco pubblicato un volume dedicato alla storia della comunità valdese nella nostra zona.

Per maggiori info contattare il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41 a Ventimiglia, chiamare lo 0184/351181 o scrivere all’email museoventimiglia@gmail.com o sul sito www.marventimiglia.it