Bordighera. E’ stato Adrien Carret, con un tempo di 46’37”, a tagliare il nastro all’arrivo della 46esima Marcia delle Palme organizzata da U Risveiu Burdigotu nell’edizione dei record. Dopo il 2016, quando gli iscritti erano stati 1043, quella di quest’anno è l’edizione che ha visto più partecipanti: 1112. Secondo il bordigotto Fulvio Fenech, terzo Alberto Rubegni.

Organizzata con lo scopo di far vivere una giornata all’aria aperta a cittadini e turisti, ammirando le bellezze di Bordighera Alta, Sasso e Borghetto San Nicolò, la marcia non è competitiva, ma come ogni anno, alcuni partecipanti si sono cimentati in una vera e propria gara di velocità, sfidando ripide salite e discese della quindici chilometri per arrivare primi al traguardo. Per tutti gli altri, una bella passeggiata, quest’anno baciata dal sole, gustando l’ormai leggendario pan e pumata e la spaghettata finale.

di 59 Galleria fotografica 46esima Marcia delle Palme









Parte del ricavato dell’evento verrà destinato all’ospedale Gaslini di Genova e alla Spes di Ventimiglia.

La classifica assoluta:

1) Adrien Carret: 46’37’’

2) Fulvio Fenech: 51’24’’

3) Alberto Rubegni: 51’30’’

4) Kevin Donati: 51’36’’

5) Daniele Verardo: 53’09’’

6) Alessandro Lega: 54’27’’

7) Martin Giudice: 54’50’’

8) Michele Della: 54’55’’

9) Daniele Guerrini: 55’40’’

10) Michel Giudice: 55’41’’

11) Tommaso Ferrari: 55’43’’

12) Donato Nesta: 58’22’’

13) Gaetano Cottaia: 58’30’’

14) Fabio Fonti Scaffidi: 58’40’’

15) Domenico Monteleone: 1h

16) Ezio Macaluso

17) Cristina Sismondini

18) Ornella Turrini

19) Mara Razzoli

20) Simona Toselli

Le prime donne al traguardo: 1) Cristina Sismondini ex equo Ornella Turrini (premiate entrambe come prima donna al traguardo)

3) Mara Razzoli

4) Simona Toselli

5) Valentina Politi

Primo cane iscritto all’arrivo: Billy

Primo bambino all’arrivo: Vinicio Alborno, 9 anni

Bimbo più piccolo che ha partecipato alla marcia: Leonardo Guglielmi, 2 anni

Concorrente più anziano e assiduo: Saverio Ambrosini, 90 anni, alla sua 45esima Marcia delle Palme

Le medaglie d’oro sono andate a: Vinicio Alborno, Leonardo Guglielmi e Raian (bambino speciale).

Per la marcia sono arrivate persone anche da fuori: Carlo Rivello (Savona), Lorenza De Bernardi (Diano Marina), Franca Segnato (Diano San Pietro).

Gruppi iscritti:

Red Pepper: 122 iscritti

I Bordigotti: 29 iscritti

Spartan Wonder: 27 iscritti

Antico sentiero del Beodo: 23 iscritti

I Staggiai: 23 iscritti

Judo Club Simonazzi: 18 iscritti

Casa di riposo San Giuseppe: 17 iscritti

Gli arditi: 15 iscritti

Love Dance: 15 iscritti

I° media scuola Ruffini: 15 iscritti

Armonia: 13 iscritti

Coro Voci e Note: 12 iscritti

Mamme e figli: 9 iscritti

I Boffolotti: 9 iscritti

La squadra tonda: 9 iscritti

Team Gastro Nordique: 9 iscritti

The Trolls: 9 iscritti

Amoretti and Friends: 7 iscritti

Gesù ama (da Ventimiglia): 7 iscritti

Piccoli Giappu: 7 iscritti

Fratastati: 6 iscritti

Intrepidi: 6 iscritti

Girl power: 6 iscritti

Pongo e i suoi amici: 6 iscritti

La squadra francese (dalla Francia): 6 iscritti

Atlas: 6 iscritti

[Per le foto si ringrazia Gianluca Gazzano]