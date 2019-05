Bordighera, a Palazzo Garnier arriva un’altra opera restaurata di Marcello Cammi

Bordighera. Dopo il veliero, già posizionato nei giorni scorsi, oggi è stata installata a Palazzo Garnier una seconda scultura di Marcello Cammi.

Il delegato alla Cultura Marco Farotto si sta occupando del recupero e della valorizzazione delle opere dell’artista che erano abbandonate dal 2006 in vari siti, come il terreno dell’acquedotto comunale nelle Braie a Camporosso, la galleria del Porto, le cantine dell’ex Chiesa Anglicana e l’ex Esagono. Dopo il recupero, tutte le sculture ora si trovano nel magazzino comunale sottostante il parcheggio di via Falcone e Borsellino.

Diciassette opere sono già state restaurate e ogni anno ne verranno recuperate altre, in modo da non perdere nulla del patrimonio lasciato da Cammi.

A breve inizieranno i lavori di demolizione dei lavatoi in Arziglia (luogo attiguo a quello che era il “Giardino incantato” di Cammi nel greto del rio Sasso). Qui verrà realizzata, al loro posto, una piazzetta dedicata all’artista dove troveranno posto cinque sculture.