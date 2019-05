Ventimiglia. Con 5.258 voti su 12.431 elettori che ieri si sono recati alle urne e hanno espresso la propria preferenza per le Europee, la Lega si attesta primo partito, sfondando il muro del 40 per cento a Ventimiglia. Con il 44,57 per cento di voti, infatti, la Lega del ‘capitano’ Salvini stacca il Partito democratico, secondo in città con 1.663 che tradotti in percentuale sono il 14,10 per cento dei votanti. Un +30 per cento netto.

Terzo il M5S che complice la presenza di una candidata del posto, Silvia Malivindi, in città registra un dato sopra la media della Circoscrizione I (Italia nord occidentale): 14.01 per cento contro 11.

Seguono Forza Italia, con 1.583 (13,42 per cento) e Fratelli d’Italia: 719 (6,10 per cent0). Anche in quest’ultimo caso, la presenza di Gianni Berrino, candidato imperiese alle elezioni del parlamento europeo, fa da traino in tutta la provincia, dove FdI ha raggiunto risultati sopra la media.