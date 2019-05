Berrino va alla manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia: «A Napoli con Giorgia Meloni ci sarà tutta la Liguria»

Sanremo. Ci sarà anche Gianni Berrino, assessore regionale e candidato alle elezioni europee, alla grande manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia in programma domenica prossima a Napoli in piazza Matteotti alle 12.30.

«Giorgia Meloni verrà a Genova venerdì in piazza Piccapietra alle 17.30 per chiudere la campagna elettorale in Liguria e per me sarà un onore essere al suo fianco domenica prossima a Napoli per ribadire che il modello di Europa proposto da Fratelli d’Italia non è l’attuale entità sovranazionale governata da burocrati e tecnocrati che non sono eletti da alcuno e impongono dall’alto le scelte ai popoli europei.

Vogliamo che gli Stati siano liberi di autodeterminarsi su tutto ciò che può essere meglio deciso a livello nazionale e ribadire la supremazia della Costituzione e dell’ordinamento italiano sulle norme europee. Andare a Bruxelles – conclude Berrino – significa difendere anche le nostre produzioni agricole come i vini e gli oli della Liguria».