Sanremo. Filippo Palma, 54enne sanremese, già noto per molteplici reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sanremo che lo hanno trovato in possesso di una busta contenente ben 37 dosi di cocaina, pronte per essere vendute al dettaglio per un valore di circa 2mila euro.

I militari dell’Arma monitoravano da alcuni giorni l’abitazione del pusher, con servizi di osservazione e pedinamento anche a distanza, protrattisi per diverse ore. Nel pomeriggio di ieri, il blitz che ha portato al ritrovamento della droga occultata in un aiuola adiacente il condominio di residenza dell’arrestato. L’uomo, giudicato con rito direttissimo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dai carabinieri della compagnia di Sanremo nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno ed in particolare nella “Pigna”, ha portato – nell’ultimo quadrimestre – all’arresto di ben 17 persone accusate di detenzione, coltivazione e spaccio di stupefacenti nonché al sequestro di circa 1 kg di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana la cui vendita al dettaglio avrebbe fruttato oltre 50.000 euro.

L’attività repressiva minuziosamente pianificata continuerà nelle prossime settimane attraverso l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche con l’utilizzo di militari in abiti civili, su tutto il territorio di competenza della compagnia carabinieri di Sanremo.