Bando per la gestione del campo di atletica a Sanremo, As Foce: «Scade il giorno dopo le elezioni»

Sanremo. «A meno di 15 giorni dal voto cittadino è stato emesso dall’ufficio competente, il bando di assegnazione della gestione della pista di atletica: scadenza proprio il giorno dopo le elezioni stesse. Non è un bando qualsiasi perché coinvolge almeno 250 famiglie, all’oscuro delle conseguenze di un atto amministrativo che si poteva affrontare in tanti modi, ben diversi da quello scelto da chi ha ispirato gli uffici e dato una accelerata alla questione» – fa sapere l’As Foce.

«A nostro avviso ma, soprattutto, secondo un giudizio comune in città, tra le forze politiche che si fronteggiano, è stato un gesto scorretto, uno schiaffo non solo alla parte avversaria ma controproducente anche per quella che si ripresenta al voto. Trattandosi di una delicata questione cittadina, era più giusto e civile lasciare passare le elezioni senza forzare la situazione.

Discutibile anche il contesto del bando che mescola la gestione di un impianto senza fini di lucro, come, appunto, la struttura del campo di atletica, con la conduzione di un bar, che, chiaramente, ha risvolti economici. In pratica chi prende il bar, gestisce la pista di atletica, unico esempio non solo in Liguria ma in tutta Italia. In realtà il locale-bar non esiste ancora e solo provvisoriamente è occupato dal rugby che ne ha fatto la sua sede. L’Asd Foce, invece, per un paio di anni, con competenza e serietà, ha gestito solo la struttura, ma, essendo una società dilettantistica, non può prendersi cura un locale bar. Qui finisce la storia e i dubbi su chi ha voluto queste soluzioni» – sottolinea.