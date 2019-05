Bandiera Blu, sette in provincia di Imperia. Liguria regina in Italia

Imperia. Bordighera, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia. E le new entry Imperia, Riva Ligure e Sanremo. Sono le sette bandiere blu ottenute dalla provincia di Imperia, in una Liguria, che con le sue 30 località ‘bandiera blu‘ totali, guida la classifica nazionale dei Comuni premiati dall’importante riconoscimento.

In totale i Comuni italiani che hanno avuto il riconoscimento sono 183, mentre sono stati insigniti della Bandiera Blu anche 72 approdi turistici nazionali. Lo ha reso noto stamani a Roma la Foundation for Environmental Education, l’organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale. Tra i 6 nuovi approdi turistici nazionali insigniti della Bandiera Blu in regione ci sono Go Imperia (Imperia) e Marina di Loano (Savona).

Nella classifica per Comuni dopo la Liguria, figurano Toscana (19 località), Campania (18), Marche (15), Sardegna (14), Puglia (13), Calabria (11), Abruzzo (10), Lazio (9) e Veneto (8).