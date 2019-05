Badalucco. Ottimo esordio per Francesco Curinga del ‘Bemar Racing Team’ alla ‘Northwest200’, storica road race dell’Irlanda del Nord, vinta da Stefano Bonetti, che in sella alla sua Paton S1-R Lightweight si è imposto nella gara delle bicilindriche 650 cc 4 tempi, chiudendo davanti al poleman Jamie Coward.

Dopo le prove libere del 14 maggio durante le quali Curinga ha conquistato un’ottima P11, il 16 maggio in sella alla Paton si aggiudica il sesto posto al suo esordio nella categoria ‘Supertwin’.

«Il mio risultato è per voi e solo grazie a voi – scrive Francesco Curinga sulla sua pagina Facebook – Un sesto posto impensabile in un esordio. E’ stata un’emozione unica. Ringrazio Patrizio Bianco, Bianco Moto, Fortec, Buscafer, Impresa Edile Gastaldi, Vernica Center, Crs, Vittorio Salerio, Paton, Vas,Qdexaust, Hchelmets, Mes, Impresa edile Boeri Salvatori, la famiglia, gli amici e tutti coloro che credono in me. Voi mi avete permesso di arrivare lì».

(Foto da pagina Facebook di Francesco Curinga)