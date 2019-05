Sanremo. Autoscuole Riunite Sanremesi ed Armesi Mazzu chiude il Campionato under 16 Csi femminile con un ottimo secondo posto, vincendo l’ultima partita del campionato con la prima in classifica, il Maremola Volley di Andora al tie break 16/14.

Davvero un risultato molto prestigioso, raggiunto dalle ragazze di Marco Biglieri, a seguito di un lavoro tecnico costante, meticoloso e molto appassionato, che le ha viste crescere costantemente sia dal punto di vista tecnico, ma anche sul piano relazionale. Ha influito sulla crescita del gruppo anche la positiva collaborazione con l’asd Volley Team Arma Taggia, collaborazione che giorno dopo giorno si sta consolidando sempre di più, con grande soddisfazione di tutti.

La partita di domenica scorsa è stata giocata punto a punto, senza mai mollare e con il desiderio di conseguire il risultato. Le bravissime atlete del Maremola di Andora, prime classificate, sono campioni regionali Csi 2019 e accedono alle finali nazionali Csi, che si terranno a Cesenatico, dal 29 giugno al 4 luglio prossimi.

La nostra squadra, auspica di partecipare all’evento nazionale come miglior seconda. In questi giorni dovrebbero arrivare notizie dal Centro Sportivo Italiano in tal senso.

Al termine, l’allenatore Marco Biglieri, ancora molto emozionato, dichiara: «Sono veramente contento per come le ragazze hanno giocato e reagito alle difficoltà. Ora posso dire che siamo diventati una vera e propria squadra. Bellissimo l’atteggiamento sugli errori, sull’aiuto reciproco, sulla voglia di non mollare. Vorrei ringraziare i genitori per il tifo che ci ha spinto e sostenuto durante tutta la partita. Sono davvero molto soddisfatto della stagione, tenuto conto che le ragazze sono molto giovani, al primo anno di under 16 e alcune ancora più giovani, con grandissimi margini di miglioramento. A questo punto la ciliegina sulla torta per chiudere la stagione al massimo sarebbe ricevere la notizia di essere ripescati per partecipare alle finali nazionali Csi».

La squadra è composta da: Valentina Preci, capitano, Rebecca Bolla, Elisa Cabrini, Chiara Caselli, Giorgia Carion, Gaia Cremaschi, Alessia Delben, Aurora Gagliardi, Aurora Poirèe, Marika Senatore, Sara Stanghellini. Allenatore Marco Biglieri. Dirigente accompagnatore Barbara Beccaria. Segnapunti Davide Piana.