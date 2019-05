Ventimiglia. Sei autisti della Croce Verde Intemelia si sono recati a Navora per svolgere il corso di guida per ambulanze organizzato da Anpas Piemonte. Il corso ha visto una parte teorica in aula e la parte pratica svolta su strada.

Gli autisti si sono cimentati in un totale di sei esercitazioni: il percorso misto lento, il percorso misto veloce, la retromarcia, lo slalom, la frenata d’emergenza e l’otto. Al termine del corso, gli autisti sono stati certificati da Anpas per aver superato la prova e da domani potranno mettere in pratica sul campo le manovre apprese.

«Ringraziamo Anpas Piemonte con i suoi istruttori e la pubblica assistenza Novara Soccorso», dichiara la Croce Verde Intemelia.