Atp 1000 Madrid, Fognini elimina Edmund

Taggia. Fabio Fognini passa i trentaduesimi di finale del Masters di Madrid.

Dopo aver perso ieri, insieme allo svedese Lindstedt, al 1° turno del torneo di doppio la partita contro la coppia formata da Kei Nishikori e Juan Martin Del Potro per 5-7, 6-4, 10-4, il tennista di Arma di Taggia si è fatto valere oggi contro l’inglese Kyle Edmund. Ha infatti sconfitto in un’ora e mezza il numero 22 Atp per 6-4 6-3.

(Foto da pagina Facebook di Fabio Fognini)