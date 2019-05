Atp 1000 Madrid, spettacolare tweener di Fognini nel doppio

Taggia. Grande ritorno per Fabio Fognini, che dopo due settimane di pausa, è sceso oggi in campo per la prima volta, dopo lo storico trionfo di Montecarlo, nel 1° turno del torneo di doppio del Masters di Madrid, quarto 1000 stagionale.

L’armese Fognini ha giocato in coppia con lo svedese Lindstedt perdendo il match contro la coppia formata da Kei Nishikori e Juan Martin Del Potro per 5-7, 6-4, 10-4. Il tennista di Arma di Taggia si è però reso protagonista di quello che è stato il colpo più spettacolare del match: un recupero miracoloso in tweener sul 40-15 del nono gioco che si è trasformato nel punto del 5-4.

La 10ma testa di serie domani dovrà affrontare il britannico Kyle Edmund, n.22 Atp. Nel frattempo si conferma al 12esimo posto (best ranking), nonché primo degli italiani, nella nuova classifica del tennis mondiale pubblicata oggi, che vede in vetta il campione serbo Novak Djokovic.

(Foto da pagina Facebook di Fabio Fognini)