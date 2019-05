Arma-Gallinara-Arma, prende il via la 30esima edizione della storica regata in notturna

Taggia. Mancano ormai poco più di due settimane allo storico appuntamento al Circolo Nautico Arma per una delle regate più caratteristiche della nostra zona.

Questa regata d’altura partirà sabato 18 maggio e proseguirà nella notte, sotto la luna piena, fino a raggiungere l’isola della Gallinara nelle di Ceriale. Al ritorno ad Arma il circolo, domenica 19, un ricco rinfresco accompagnerà la premiazione.

«Per motivi logistici lo scorso anno non si è potuta tenere la manifestazione, che in questo 2019 abbiamo deciso di riportare alle date originali di fine primavera, proprio come nei lontani anni in cui è nata. Speriamo di far rivivere nei velisti più esperti lo spirito di quelle prime edizioni e, soprattutto, coinvolgere anche le nuove leve della vela d’altura in Liguria. Con la speranza che questa regata storica apra la stagione nel migliore dei modi, vi attendiamo il 18 e

19 maggio ad Arma!» – fanno sapere gli organizzatori.

Per info e iscrizioni: cnarmaditaggia@gmail.com o tel. 331 2381385.