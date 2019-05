Arma di Taggia, esce di casa e fa perdere le proprie tracce. Scattano le ricerche per un 45enne

Arma di Taggia. Ricerche in corso, in regione Teglie, per un uomo di circa 45 anni di origine indiana, dato per scomparso dal nipote nella serata di ieri.

Stando a quanto finora ricostruito, sembra che l’uomo, abitante in Piemonte, sia andato a trovare il nipote che vive a Taggia, ma da quando è uscito di casa ha fatto perdere le proprie tracce, uscendo senza portare con sé lo zaino e i documenti. L’uomo avrebbe manifestato intenti suicidi e i soccorritori temono che possa essersi gettato nel torrente Argentina.

Lo cercano i vigili del fuoco con i volontari della protezione civile e i carabinieri. E’ previsto anche l’arrivo dei cani molecolari.