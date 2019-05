Arma di Taggia, Eleonora Mela e Emanuele Pandolfi convocati con la rappresentativa regionale

Taggia. Arriva un’altra bella soddisfazione per Sport Management e per la società satellite del Nuoto Club Liguria (la realtà agonistica con la quale nuotano gli atleti degli impianti Sport Management di Arma di Taggia, Bordighera e Sanremo) che festeggia la convocazione, con la rappresentativa regionale assoluta, dei nuotatori Eleonora Mela e Emanuele Pandolfi.

I due atleti, seguiti in vasca dal tecnico Tiziana Campi, sono stati chiamati a difendere i colori della Liguria nella Rappresentativa Regionale Assoluta Categoria Ragazzi che parteciperà al XII Trofeo Città del Tricolore in programma a Reggio Emilia il 19 maggio.

Eleonora Mela è una delle nuotatrici più in forma tra quelle tesserate per il Nuoto Club Liguria. Quest’anno ha già fatto i tempi utili a qualificarsi ai Campionati Italiani Estivi di Categoria nei 200 rana, oltre ad entrare di diritto nei 400misti grazie al nono posto ottenuto durante gli scorsi campionati invernali.

Emanuele Pandolfi è un altro atleta promettente, che quest’anno si è tolto già parecchie soddisfazioni in vasca dimostrando ancora una volta le sue qualità. Tra i risultati più prestigiosi il secondo posto ottenuto nei 100 rana (categoria Ragazzi Maschile 2005) durante gli ultimi campionati regionali giovanili.

Benedetta Di Marco a livello di nuotatori promettenti per il Nuoto Club Liguria non c’è però soltanto la coppia che rappresenterà la regione a Reggio Emilia, ma anche un’atleta come Benedetta di Marco che si è messa in mostra durante l’ultima finale regionale categoria Esordienti A. Per lei una tripla soddisfazione con tre bronzi conquistati nei 100 e 200 rana e nei 200 misti (oltre a un quarto posto nei 400mx a 4 centesimi dal podio).