Appalto per la costruzione di un asilo a Camporosso, c’è un bando di gara da 860.000 euro

Camporosso. Si avvicina il giorno in cui il comune avrà un nuovo asilo. E’ stato infatti pubblicato un bando di gara per la costruzione di un edificio da adibire a scuola dell’infanzia. Sorgerà a Camporosso Mare in via San Rocco.

Il valore complessivo dell’appalto, diviso in due lotti, è di poco più che 860.000 euro dei quali 447.000 di manodopera. Verrà valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma il prezzo non è l’unico criterio di aggiudicazione.

La durata del contratto d’appalto sarà di 400 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori, salvo minor tempo offerto.

