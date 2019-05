Anche l’Istituto Comprensivo di Riva Ligure presente alla rassegna “Ponente in musica”

Riva Ligure. Il 14 maggio, nella cornice del teatro Ambra di Albenga si è tenuta la prima edizione della rassegna “Ponente in musica”. Promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con il liceo ad indirizzo musicale Giordano Bruno di Albenga, l’evento si inserisce all’interno della settimana nazionale della musica ed ha visto la partecipazione di 400 studenti delle scuole ad indirizzo musicale delle province di Savona e Imperia.

Anche l’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo è stato ben rappresentato dal “Corolabò”, diretto dalle professoresse Vittoria Bessone e Patrizia Marchese. Si tratta di un coro che opera in continuità tra due ordini di scuola e quest’anno vede coinvolti gli alunni delle classi 3a e 5a della Scuola Primaria e delle classi 2a e 3a del corso A, nonché da allievi volontari delle classi 1a C, 2a e 3a del corso B della scuola Secondaria di Primo Grado di Riva Ligure. I ragazzi hanno presentato brani tratti dal progetto corale di quest’anno, “Brutti e Cattivi”, ed hanno entusiasmato il pubblico eseguendo la marcia di Radetzky con la “body precussion”, tecnica nella quale i suoni e il ritmo corporeo sono estremamente coinvolgenti per chi esegue e per chi ascolta.

Grande soddisfazione per la Dirigente Scolastica dell’Istituto, la Dott.ssa Paola Baroni, e per le insegnanti accompagnatrici, che dal 2013, anno di nascita del Corolabò, lavorano in continuità tra i due ordini di scuola al fine di promuovere la condivisione e lo spirito di cooperazione, cardini del canto corale e fondamento di una serena convivenza civile.