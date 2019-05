Riva Ligure. Da oggi è attivo nel municipio un punto di ascolto di ARTE (Azienda territoriale regionale per l’edilizia). In sostanza, si tratta dell’agenzia con sede a Genova che gestisce quelle che una volta erano chiamate “case popolari”.

di 6 Galleria fotografica Punto d'ascolto ARTE a Riva Ligure









Lo sportello rivese è il quarto in provincia dopo quello di Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Fornirà informazioni utili, aiuterà a sbrigare le pratiche tecniche e amministrative degli inquilini, vi si potrà segnalare eventuali disservizi ed eventuali occupazioni abusive degli alloggi.

A Riva Ligure ci sono circa 98 nuclei familiari (il 9% del totale) interessati dai servizi di ARTE e 100 alloggi. Le sue abitazioni si trovano in via De Gasperi e in via Vergere.

Alla presentazione del punto di ascolto, oltre al sindaco Giorgio Giuffra, c’erano anche Antonio Parolini, amministratore unico di ARTE Imperia e l’assessore regionale Marco Scajola.

Lo sportello sarà aperto il quarto martedì di ogni mese e seguirà gli orari di apertura del Municipio. Non è necessario prenotare un appuntamento.