Amministrative 2019, la lettera di Alberto Biancheri ai sanremesi

Sanremo. Alberto Biancheri ha scritto una lettera ai sanremesi in vista della conclusione della campagna elettorale:

«Cara concittadina, caro concittadino,

stiamo giungendo alla fine del mandato amministrativo, il 26 maggio si tornerà a votare per eleggere il sindaco e la nuova amministrazione comunale.

Sono stati cinque anni incredibilmente intensi, impossibili da riassumere in poche righe. Se mi guardo indietro, ripenso ai piccoli e grandi obiettivi raggiunti, molti dei quali Sanremo attendeva da troppo tempo, ma anche alle tante difficoltà che abbiamo trovato sul nostro cammino, che con tenacia abbiamo sempre cercato di superare.

Cinque anni fa, quando decisi di mettermi a disposizione della mia città, avevo in mente un unico, ambizioso obiettivo: condurre Sanremo fuori dall’immobilismo che la affliggeva da decenni, rilanciare la sua economia con nuovi investimenti capaci di creare lavoro, dare finalmente corpo alle aspettative dei sanremesi, tradite da anni di promesse non mantenute.

A questa missione ho dedicato cinque anni della mia vita, ogni giorno, ogni ora, ogni energia che avevo in corpo. L’ho fatto con massimo impegno, con passione, sacrificio, onestà e quella quotidiana dedizione appresa in una vita professionale dedicata alla ricerca e all’evoluzione genetica di un prodotto floricolo, dove ho imparato che per arrivare a risultati concreti serve sacrificio, perché il cambiamento si genera solamente nel tempo, giorno dopo giorno, ora dopo ora.

Non esistono scorciatoie.

Sì, abbiamo davvero fatto tanto, ma molto ancora resta da fare.

Grazie a un meticoloso lavoro di programmazione finanziaria, abbiamo realizzato opere che Sanremo attendeva ormai da decenni e abbiamo avviato o sbloccato una serie di progetti che nei prossimi anni daranno una forte spinta all’economia locale, sia in chiave turistica che commerciale, generando tra l’altro nuove opportunità occupazionali. Questo grazie anche al coinvolgimento dei privati che dopo tanti anni sono tornati a investire nella nostra città, in alcuni settori chiave come la nautica, la moda, l’alberghiero o l’economia legata alla terza età e a tutti i servizi ad essa collegati.

Questo percorso di crescita ora va con forza sostenuto.

Abbiamo davanti ancora molti obiettivi, che potrai trovare in maniera dettagliata nel nostro programma per i prossimi cinque anni.

Per questo, ti chiedo di sostenermi e di continuare a darmi fiducia. Quella fiducia che spero di essermi guadagnato sul campo, in questi anni, con il mio modo di amministrare la cosa pubblica, fatto di ascolto, di poche parole e tanto lavoro, vicino ai bisogni concreti e alle speranze dei sanremesi e lontano da quella politica partitica che si divide tra destra e sinistra e che a Sanremo ha sempre e solo fatto vuote promesse.

Continuiamo, insieme, a far crescere la nostra splendida Sanremo.

Un caro saluto e… buon voto!

Alberto Biancheri».