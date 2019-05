Amministrative 2019, aperitivo di Futura Sanremo a Coldirodi

Sanremo. Giovedì 16 dalle 18.30 Futura Sanremo sarà presente a Coldirodi per un aperitivo da condividere in compagnia di chi vorrà avere delucidazioni sulla loro visione della Sanremo del Futuro e per rispondere a qualsiasi domanda sul loro ”programma delle cose semplici”.

«Vi aspettiamo al bar Rewind in p.za San Sebastiano 13»- fa sapere lo staff di Futura Sanremo.