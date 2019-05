Sanremo. The Dark side of Amer Yachts. La famiglia Amerio è lieta di annunciare il nuovo varo dell’ultima Amer Cento Quad avvenuto il 24 maggio a Viareggio. Nuova fiammante, segna un nuovo punto di partenza cromatico della serie Amer Cento per il nuovo scafo grigio dotato di 4 ips 1200 Volvo Penta che ha toccato l’acqua il 24 maggio, l’ultima battezzata dalla famiglia Amerio.

Una barca che lascerà il segno nella stagione 2019/2020 per l’innovazione ed il design sofisticato. Aumentano le finestrature sul ponte principale e sottocoperta, durante la navigazione il mare avvolge lo scafo, percepisci il contatto visivo con l’esterno in un’esperienza sensoriale di Blue mind therapy. Ha toccato in prova oltre i 32 nodi sotto un cielo plumbeo Viareggino lasciando stupiti gli armatori per la riduzione dei consumi ed il grande comfort di bordo. Risalta la grande ricercatezza dei minimi dettagli utilizzati per giocare sull’effetto chiaroscuro, sugli effetti metallici delle superfici ed ogni spazio fotografato diventa un particolare di design. Una barca che rimarrà impressa per la sua sobria e vellutata raffinatezza. Una barca elegante come un vestito da sera di seta.

«Non possiamo che essere soddisfatti all’inizio di una stagione straordinaria che vede confermata la cantieristica italiana saldamente in testa alla classifica mondiale. Non c’è tempo per riposare, un secondo scafo è in produzione della stessa serie ed un terzo fa già capolino in stampaggio. La barca prenderà parte ai prossimi saloni nautici di Cannes e Genova ed incarna lo spirito pionieristico del cantiere sempre in prima linea in Italia, e a livello internazionale, per l’abbattimento dei consumi ed emissioni. Vi aspettiamo per scoprire insieme a noi questo sinuoso felino dei mari.»

