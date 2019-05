Imperia. Dalla collaborazione tra l’Istituto bancario Intesa Sanpaolo e la Fondazione Bellisario nasce il premio speciale Women Value company http://www.fondazionebellisario.org/attivita/women-value-company/, un riconoscimento che premia sul territorio le Piccole e Medie Imprese in cui le donne, la parità e il welfare rappresentano una risorsa su cui investire.

La Permare cantiere costruttore di superyacht made in Italy ha un ufficio amministrativo e un cuore aziendale femminile e le future generazioni implementeranno ulteriormente la presenza femminile in azienda in posizioni apicali. Un cantiere attento all’innovazione e alla sostenibilità ed una conduzione familiare attenta alle esigenze personali dei lavoratori e alla formazione come qualità per la crescita. I dipendenti e fornitori sono il vero valore aggiunto del prodotto, il rispetto verso di loro è fondamentale e tutti insieme hanno raggiunto traguardi importanti.

«L’ Istituto bancario Intesa San Paolo e la Fondazione Bellisario ha selezionato e premiato Amer Yachts tra le migliori 10 aziende del Nord Ovest con il riconoscimento di Women Value company per una imprenditorialità attenta all’ ambiente, le pari opportunità in azienda, le azioni di give back che effettuiamo sul territorio, valori mai scontati che vanno in contro tendenza a logiche di puro profitto. Siamo convinti che siano gli stessi valori che ci hanno aiutato a crescere contando su una clientela con una particolare sensibilità e lavorando a sfide importanti per abbassare consumi ed emissioni delle unità in produzione. Stiamo anche lanciando un progetto tutto al femminile di una unità a noleggio che abbia tutto l’equipaggio al femminile compreso il management con l’unita Amer Twin 94’ superleggera appena prodotta.

In un futuro di industria 4.0 sarà sempre più necessario ricreare un bilanciamento con il mondo del lavoro e le specializzazioni e questo stravolgimento ci auguriamo porti un significativo impatto sulla parità di genere. Un particolare ringraziamento va alla filiale San Paolo di Sanremo che ci ha sempre supportato nella ricerca ed innovazione consentendoci di posizionarci nel segmento quale produttore nautico innovativo particolarmente attento alle problematiche dell’ambiente. All’ultimo evento nautico, il Versilia Yachting Rendez-vous, a Viareggio, siamo stati visitati dal Ministro dei trasporti Toninelli e abbiamo ricevuto un sincero apprezzamento per l’eco-design dei nostri scafi Amer Yachts».