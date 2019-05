Alti e bassi per Fognini agli Internazionali d’Italia: l’armese supera Albot ma perde contro Tsitsipas

Taggia. Alti e bassi per Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di tennis.

L’armese ieri ha vinto l’incontro con il moldavo Radu Albot nei sedicesimi di finale del singolare maschile per 7-6 6-3 in un’ora e 47 minuti avanzando così agli ottavi di finale.

Nel turno successivo, invece, ha affrontato il greco Tsitsipas, numero 7 del mondo, che alla fine ha sconfitto il tennista di Arma di Taggia per 6-4 6-3, probabilmente debilitato a causa della partita precedente. Finisce così agli ottavi di finale l’avventura di Fabio a Roma.

Fognini alla fine dell’incontro ha però polemizzato la decisione del direttore del torneo, Sergio Palmieri, di far giocare due partite in un giorno, tra l’altro a poche ore di distanza tra loro. Ora il tennista ligure dovrà decidere se giocare o meno a Ginevra per cercare di recuperare una condizione fisica che gli permetta poi di giocare al meglio il Roland Garros.