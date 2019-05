All’Università di Genova debutta il corso per valorizzare prodotti del territorio e turismo outdoor

Imperia. All’università per la valorizzazione prodotti del territorio e turismo outdoor unendo percorsi enogastronomici a esperienze di benessere. Debutta al Dipartimento di Scienze Politiche (Dispo) di UniGe il corso di perfezionamento in “Geografia, economia e psicologia dell’alimentazione”.

Articolate in 150 ore di attività didattica (6 CFU) ,di cui 33 ore di lezioni frontali, 92 ore di studio individuale e 25 ore di project work e di preparazione della prova finale, le lezioni si svolgeranno il 14, 15 e 16 giugno e il 22 e 23 giugno, rispettivamente, presso le sedi di Genova e di Imperia.

Attivato in collaborazione con Parco Naturale Regionale Alpi Liguri, Regione Liguria – dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro Settore Parchi e biodiversità, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Mediche, il corso è nato per fornire competenze integrate e strumenti operativi in relazione a un modello generale per i prodotti del territorio (aspetto geografico ed economico, del benessere delle comunità e delle persone), sugli alimenti del territorio (produzione, diffusione, identificazione e brand “Evoo” Olio extravergine di oliva) e sullo sviluppo di un modello di turismo outdoor (sviluppo sostenibile del territorio, cibo e benessere).

La proposta formativa si rivolge a professionisti ed esperti del settore pubblico e privato, operanti in ambito turistico-alberghiero, nell’outdoor e nello sport, nell’agroalimentare, nell’ambiente e territorio, rispondenti ai requisiti previsti dal bando, interessati a sviluppare e perfezionare una concreta professionalità, richiesta da un complesso contesto lavorativo in aree come lo sviluppo del territorio, il turismo outdoor, il cibo e il benessere delle comunità e delle persone. Possono seguire le lezioni anche gli studenti universitari nonché, in qualità di uditori, i non diplomati.

Al termine del Corso è prevista una prova finale che consisterà nella dissertazione orale di un ambito formative e sarà valutata da una commissione esaminatrice individuata dal comitato di gestione. Tale prova sarà riservata a coloro che avranno frequentalo almeno il 75% delle attività didattiche previste.

La gestione amministrativa, la segreteria didattica e organizzativa del Corso sono affidate al Dipartimento di Scienze Politiche di Unige. La domanda di ammissione al Corso di perfezionamento dovrà essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione fino alle ore 12 del 10 giugno.

La graduatoria degli ammessi sarà affissa all’Albo del Dipartimento di Scienze Politiche e sarà pubblicata sul sito www.dispo.unige.it l’11 giugno.I candidati ammessi al Corso di Perfezionamento dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre le 12 del 13 giugno mediante procedura on-line all’indirizzo: https://servizionline.unige.it/studentipost-laurea (alla voce “Conferma iscrizione post-laurea”), provvedendo al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro relativa all’iscrizione stessa (alla voce Tasse e contributi”.