All’auditorium della Camera di Commercio di Imperia “Mi affido! … al cinema” dell’Asl1

Imperia. Il Gruppo Integrato per la Promozione dell’Affido familiare, composto da ASL 1, comune di Imperia, Associazione Progetto Famiglia, Associazione Il Cortile e Associazione Profamilia, propone per questa sera venerdì 3 maggio presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia alle 20.30 un evento-cinema, con ingresso gratuito, a conclusione del percorso che ha coinvolto in questi anni bambini e giovani delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle

secondarie del nostro territorio per sensibilizzare sui temi dell’accoglienza e della condivisione e promuovere la cultura dell’affido familiare in ogni sua forma.

Dopo aver realizzato negli scorsi anni il logo per la promozione dell’affido a partire dai lavori prodotti dai bimbi delle scuole materne ed un piccolo video composto dalla rappresentazione di bambini delle scuole primarie, nel corso dell’anno 2018-19 sono stati gli studenti dell’ Ist. C. Amoretti a diffondere attraverso l’esperienza scuola-lavoro i temi dell’affido fra gli studenti

delle scuole medie inferiori. La serata, aperta a tutti, sarà occasione per presentare la sintesi delle azioni svolte ed, ancora

una volta, diffondere lo spirito di comunità accogliente ed educante aperta all’affido in ogni sua forma.