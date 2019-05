All’Athletic Club il titolo di campione regionale di Promozione. L’Ospedaletti guarda all’Eccellenza

Ospedaletti. La finale regionale tra le due squadre più forti del girone A e B di Promozione, l’Ospedaletti Calcio e l’Athletic Club, disputata ieri pomeriggio sul campo neutro di Vado Ligure, ha visto prevalere la formazione di mister Mariani per due a uno.

Gli Orange rimediano la terza sconfitta di consecutiva, una sequenza mai accaduta nell’arco dell’intero campionato. Il risultato ha dato ragione all’Athletic, la quale riesce a sfruttare le uniche due occasioni da rete avute. I ragazzi di Alan Carlet, invece, creano tanto come al solito ma sprecano in egual misura. La stagione dell’Ospedaletti si chiude comunque con grande soddisfazione da parte di tutti, società e tifosi, dato il raggiungimento dell’obiettivo principale. Il gruppo è solido, forte, unito, coeso. Pronto per fare il suo esordio in Eccellenza.

LE FORMAZIONI

L’undici Orange schierato da Alan Carlet: Frenna Matteo, Negro Alessio, Alasia Gian Marco (’98), Ambesi Elia, Cadenazzi Fabrizio, Trotti Cristian, Schillaci Mattia (’2000), Scappatura Alessandro (’99), Miceli Armando, Ventre Michael.

Partono dalla panchina: Eremita Gianmarco (2001), Negro Andrea, Moraglia Andrea, Artioli Giovanni (2000), Gambacorta Luca (’99), Saba Matteo, Sturaro Fabio, Espinal Josè.

Sostituzioni: 5

Ammoniti: 4

Marcatori: SCappatura al 10° del secondo tempo

La formazione schierata da mister Alberto Mariani: Bartoletti Luca, Ilardo Giacomo, Turinese Matteo (2001), Di Pietro Luca, Matarozzo Matteo, Bagnato Nicolò (’98), Grosso Edoardo, Gaspari Alessio, Del Vecchio Giovanni, Giuliani Tommaso (2001), Lorefice Riccardo (’98).

A disposizione: Imperato Tommaso, Baratti Gabriele (2000), Fasciolo Giacomo (’98), Pagano Simone (2000), Mancuso Marco, Montanari Mirko (2000), Pandimiglio Luca (2000), Arrighetti Filippo.

Sostituzioni: 3

Ammoniti: 3

Marcatori: Del Vecchio al 45° pt, Pagano al 22° st

Direttore di gara: Davide Biase

Assistenti: Michele Troina, Luca Trusendi