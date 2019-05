Alla Federazione operaia sanremese confronto tra i giovani candidati consiglieri della Città dei Fiori

Sanremo. Il 19 maggio alle 17, in vista delle elezioni amministrative, che si terranno esattamente una settimana dopo in concomitanza delle elezioni europee il 26 maggio, si terrà alla Federazione operaia sanremese, in via Corradi 47, un confronto tra i vari candidati ‘giovani’, uno per ciascun candidato sindaco.

Sarà l’occasione per ognuno di loro di esporre i propri punti del programma dedicati a studenti e a giovani lavoratori, con uno spazio finale per il confronto.

Confermano la propria presenza: Axel Seconetti (candidato per Paola Arrigoni sindaca, per il Movimento 5 Stelle), Davide Fassola (candidato per Giorgio Tubere sindaco, per ‘Città Bene Comune’), Elisa Balestra (candidata per Sergio Tommasini sindaco, per Forza Italia e il centro-destra), Lorenzo Marcucci (candidato per Alberto Biancheri sindaco, sostenuto da cinque liste), Luna Barboro (candidata per Alberto Pezzini sindaco, di Sanremo Futura). Conferma la propria presenza, senza per ora comunicare il nome del candidato presente Sanremo Libera.