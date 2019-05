Santo Stefano al Mare. Dopo gli ottimi risultati ottenuti in questo inizio di stagione, con i podi conquistati nei due meeting nazionali e la vittoria nel Memorial d’Aloja, è arrivata la tanto attesa convocazione di Alice Ramella per il raduno della nazionale Juniores che è in corso a Sabaudia, in preparazione degli Europei che si disputeranno sabato e domenica prossimi ad Essen, in Germania.

Alice è al primo dei due anni della categoria Junior e aveva già partecipato lo scorso anno alla Coupe de la Jeunesse, a Cork in Irlanda. Nella rassegna continentale del prossimo week end, l’atleta del sodalizio sanstevese sarà impegnata come capovoga del 4 di coppia che dovrà vedersela con altri 13 equipaggi nazionali europei.

La convocazione è il riconoscimento delle capacità di Alice ed il giusto premio per tutti i sacrifici che comporta la pratica del canottaggio nella nostra zona, dove mancano gli impianti adeguati e solo con passione e spirito di sacrificio si può arrivare a ottenere questi risultati.

Per la Canottieri Santo Stefano al Mare e soprattutto per Andrea Ramella, allenatore e papà di Alice, la soddisfazione di avere portato ancora una volta, nel giro di pochi anni, un atleta ai massimi vertici nazionali

ed internazionali.