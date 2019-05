Alcune scuole dell’Imperiese alla prima edizione di “Ponente in musica”

Imperia. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti, presieduto dal professor Luigi Berlinguer promuove anche quest’anno scolastico la settimana nazionale della musica a scuola che viene fissata dal 13 al 19 maggio.

Per questa ragione, nell’ambito del Piano Triennale delle arti e del Progetto Liguria Musica, l’USR Liguria e le Scuole del Ponente Ligure hanno organizzato l’evento prima edizione di “Ponente in musica” che si è svolto il 14 maggio presso Teatro Ambra – via Archivolto del Teatro, 11, 17031 Albenga alla presenza di circa 400 studenti delle seguenti scuole liceo G. Bruno (Liceo Musicale del Ponente Ligure)

I.C. di Spotorno

I.C. di Albenga

I.C. di Finale Ligure

I.C. di Alassio

I.C. di Albissola

I.C. Sanremo centro levante

Liceo Vieusseux di Imperia

Ic Cairo Montenotte CAIRO MONTENOTTE

Ic Riva Ligure

Dalle 9 alle 12,30 tutte le scuole si sono esibite con performance musicali e canore, inoltre l’evento è stato formativo perché nel corso delle esibizioni vi sono stati interventi dedicati all’importanza dell’apprendimento della musica pratica nella scuola fin dalla scuola dell’infanzia e la costruzione di un curriculum musicale verticale. I relatori sono stati: Dott. Peccenini — Ispettore USR LIGURIA, Dott. Maffezzini Benedetto- Dirigente USR Liguria, Dott. Di Stefano — Presidente Opera Giocosa Dott. Tavanti — Direttore Accademia Leoncavallo (Montecatini Terme). Le scuole intervenute hanno specificato che questo evento è la Prima Edizione e che quindi ogni anno si ripeterà.