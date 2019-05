Alberto Pezzini dà fuoco alle polveri: «Il sindaco non può certo darmi lezioni di stile»

Sanremo. Alberto Pezzini candidato sindaco di “Futura Sanremo” in una accesa diretta Facebook attacca il sindaco uscente Alberto Biancheri in merito al dibattito che si è tenuto ieri tra i candidati alla carica di primo cittadino alla Federazione Operaia di via Corradi che aveva come tema i mondo dell’associazionismo.

Pezzini rinfaccia al sindaco la mancata risposta a una donna del pubblico a proposito della costituzione della Rete delle associazioni ma se la prende anche per l’esiguo numero di sodalizi rappresentati, solo tre.